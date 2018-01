Linnavalitsus ootab ettepanekuid kultuuritiitlite jagamiseks

Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond on kutsunud üles kultuurihuvilisi inimesi tegema ettepanekuid nende kohta, kes võiksid saada tiitli Tartu kultuurikandja 2017. Üleskutses on kirjas, et see on hea võimalus tõsta esile kolleegide ja koostööpartnerite, aga ka oma kollektiivi silmapaistvat kultuurilist tegevust mullu. Täna, 3. jaanuaril on veebikohas www.tartu.eu/reg/Kulkandja2017 selleks viimane võimalus.