Gustav Adolfi gümnaasium vaatab filmimuusikaga tulevikku

Kas pealkirjas on 150 trükiviga? Ei ole. Kontsertlavastuse tutvustuses on kirjas, et tulevik saabub kiiremini, kui arvata oskame. Mis selle aja jooksul muutub? Kas meie unistused on piisavalt julged? Mida võtame kaasa tänasest? Kuidas jääda avatud maailmas eestlasteks? Ja millisteks eestlasteks? Neid küsimusi aitavad avada maailma filmimuusika parimad palad.

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori, kontsertlavastuse produtsendi Hendrik Aguri teatel on kavas parimad palad sellistest filmidest nagu «Nukitsamees», «17 kevadist hetke», «Mehed ei nuta», «Nu pogodi!», «Hukkunud Alpinisti hotell», «Armageddon», «Don Juan Tallinnas», «Simpsonid», «Titanic», «Siin me oleme», «Viimne reliikvia» jpt. Tartlased saavad neist osa 4. jaanuaril kell 19 Vanemuise kontserdimajas.