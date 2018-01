Ööraamatukogu avas uksed ajutisel pinnal

Tudengid hindavad ööraamatukogu täiendavaid lisatunde kõrgelt. Kolmanda aasta bioloogiatudengi Kadi Sagori sõnul õpib ta pärast tavapärast raamatukogu lahtiolekuaega nagunii kodus edasi, aga nüüd ei pea ta õpitööd asjatult katkestama. «Ainult ruumid on kõledad ja kajavad,» lisas ta.

Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilane Angelika Anette Antsmäe ise öötundide ajal raamatukogus ei istuks. Ta arvas, et see võib olla vajalik esmajoones neile tudengitele, kes peavad õppetöö kõrvalt tööl käima. Teades, et tegemist on raamatukogu ajutise lugemissaaliga, siis oli Tallinnast spetsiaalselt kohale sõitnud õpilane meeldivalt üllatunud. «Arvasin, et asendusruumid on palju kitsamad. Siin on aga palju ruumi,» lisas õpilane. Tartusse tuli õpilane parema teadusliku kirjanduse nimel, mida näiteks pealinna raamatukogudes ei ole.

Tartu ülikooli raamatukogu teenindusosakonna juhataja Olga Einasto sõnul on ööraamatukogu peamine eesmärk pakkuda tudengitele kohta, kus saaks õhtusel ajal õppida. Kodus ja ühiselamus võib olla palju segavaid faktoreid. Lisaks on talvisel eksamiperioodil ajal suurem vajadus rühmatööde jaoks. Selleks on tudengite käsutuses seitse erinevat ruumi.

Nii olid juba esimesel päeval endale tööruumi broneerinud kolm Tervishoiu kõrgkooli tudengit, kes valmistusid usinasti eksamiteks. «Siin on vaikne ja väga privaatne,» kiitis üks õeks õppiv rühmatööline.

Ööraamatukogu pop-up-lugemissaalid on avatud 2.-14. jaanuarini. Lisaks õpikeskkonnale pakub raamatukogu nendel päevadel tudengitele tasuta kohvi, teed ja maiustusi.