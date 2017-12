Taliujujad saatsid vana aasta ära jäises vees

Aasta viimasel päeval hüppas Tartu taliujumiskeskuse juurest vette nelikümmend tõsist entusiasti, kelle jaoks ei paistnud vesi kuidagi külm olevat. «Külma on vähe. Sooja ilmaga ei tahaks eriti ujumas käia,» ütles taliujuja Margus Ruusmaa, kes on ise viimased viis aastat jäises vees ujumas käinud. «Naised on ainult poolsinised,» kurtis ta.

Tänane vettehüpe oli oluline, et vana aasta väärikalt ära saata.

Taliujujad käivad vees jää tulekust jää minekuni. Orienteerivalt hakkab hooaeg pihta hilissügisest ja kestab aprillikuuni. Tegevust jätkub ujujatel veel piisavalt, sest märtsikuus on Tallinnas toimumas taliujumise MM, kuhu on oodata kuni 2000 osalejat. Teadaolevalt on hetkel registreerinud inimesi juba 27 erinevast riigist.

Võistlus ujujaid ei heiduta. Pigem nauditakse regulaarset kooskäimist ja toredat seltskonda. «Siin ujuvad inimesed, kes igapäevaselt tööst ei räägi. See teebki selle ettevõtmise toredaks,» nentis taliujuja Kersti Rüütel.

Asjaosalised peavad taliujumist väga tervislikuks. See mõjuvat hästi liigestele, vereringele ja nahale. Selle heaks tõestuseks on Tartu linna volikogu liige Vladimir Šokman, kes on arstide soovituse alusel tegelenud taliujumisega juba alates 1987. aastast. «Vaim ja ihu peavad olema korras, siis tuleb ka tervis,» ütles Šokman.