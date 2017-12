Rektori ootamatu surm seadis ülikooli keeruliste otsuste ette. Senat koguneb kolmapäeval ja Volli Kalmu ärasaatmine toimub laupäeval

Ülikooli akadeemilise sekretäri Andres Soosaare viimasel kohtumisel rektoriga tuli jutuks akadeemilise karjääri arendamine. «Kohtusin temaga neljapäeva hommikul,» ütles ta. «Tema lahkumine oli väga ootamatu.»

Pärast meenutusi võttis rektoraat vaatluse alla ootamatult kujunenud olukorra ja selle, kuidas edasi minna. «Arutasime rektori kohusetäitjaga ja rektori valimistega ning rektori ärasaatmisega seonduvat – need olid põhiteemad,» ütles akadeemiline sekretär.

Rektori kohusetäitja

Kui rektor Volli Kalm sai tänavu 1. juulil teist korda ametisse, vormistati dokumendid, mille kohaselt määrab rektori asendaja rektor ise. Praegu ei saa seda dokumenti kasutada.

Kõige sobivama võimaluse säärast olukorda lahendada ja edasi minna annab TÜ põhikirja 17. paragrahvi viimane lõige: «Kui rektori leping on lõppenud enne tähtaja lõppu, määrab senat rektori kohusetäitja kuni uue rektori valimiseni, kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks».

Rektoraadi koosoleku ajal asus Andres Soosaar konsulteerima senati liikmetega, millal oleks võimalik erakorraliselt kõige kiiremini kokku tulla. «Senat koguneb kolmapäeval, 27. detsembril kell 10.15,» ütles ta. «Päevakorras on ainult üks punkt – rektori kohusetäitja valimine.»

Järgnevalt arutati koosolekul, kelle võiks esitada senatile rektori kohusetäitja kandidaadiks. «Rektoraat leidis üksmeelselt, et kõige sobivam kandidaat on Tõnu Lehtsaar, kes on näidanud ennast tasakaaluka juhina ja korra 2007. aastal rektori kohuseid juba täitnud,» ütles Soosaar.

TÜ nõukogu liige Tõnu Lehtsaar on religioonipsühholoogia professor ning täidab praegu ülikooli töötajate nõustaja ja kaplani ülesandeid.

«Võtsime temaga ühendust ja küsisime, kuidas ta sellesse ettepanekusse suhtub,» ütles Soosaar. «Ta oli nõus, oli valmis kohe rektoraadiga kohtuma ja tuli ka koosolekule.»

Otsuse rektori valimiste väljakuulutamise kohta teeb TÜ nõukogu.

Rektor Volli Kalmu ärasaatmine

Koosoleku üks päevakorrapunkte oli rektor Volli Kalmu ärasaatmine.

«Rektoraat vaagis erinevaid võimalusi ja leidis, et kui võimalik, võiks see toimuda ikkagi sellel aastal,» ütles akadeemiline sekretär. «Samal ajal konsulteeriti ka lesega ja ühiselt leiti, et laupäev, 30. detsember kell 11 on sobiv aeg.»

Volli Kalm saadetakse viimsele teekonnale Tartu ülikooli aulast.