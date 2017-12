Neljapäeva, 21. detsembri varahommikul murti sisse Paju tänava kohvikusse, kust varastati kassas olnud vahetusraha. Kahju suurus on 210 eurot.

Päev hiljem aga teatati politseile, et Vilja tänaval on sisse murtud korterisse, kust varastati sularaha ja tehnikat. Kahju suurus on 1000 eurot.