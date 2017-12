Päästekeskuse inspektorid avastasid kasutuseta hoonest elanikud

Kontrolli eesmärgiks oli ära hoida tulekahjusid, mida külmal ajal hoonetest ulualust otsivad koduta inimesed võiksid põhjustada.

Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Viljar Schmidt`i hinnangul oli üldine olukord positiivne. Ta märkis, et neliteist seni kasutuseta hoonete nimekirjas olevat hoonet oli, kas renoveeritud ja kasutusele võetud või lammutatud. Samas leiti ka kümme uut kasutuseta hoonet, kuid nende sissepääsud ja aknaavad olid praegu korralikult suletud.

Enamustest kontrollitud hoonetest kedagi ei leitud. Ainsana oli Tartus Narva maantee ääres asuva kasutuseta seisva ja lagunevas hoonekompleksis näha märke seda ulualusena kasutanud inimestest. Hoonete kõikvõimalikud avad olid lõhutud või lahti ning nende kaudu sissepääs lihtne. Ühe puitmaja panipaika olidki ennast elama seadnud kaks kodutut meest, kes paksude tekkide all soojas olid. Tuld oma elupaiga soojas hoidmiseks nad oma sõnul ei kasuta.

Narva maantee kasutuseta hoonetes on sel aastal olnud juba mitu väiksemat tulekahju. Viimati käisid seal päästjad 20. novembril, kui leidsid eest kodutud, kes küünalt põletasid.

Järelevalve inspektoritele seni teada oleva info põhjal on Narva maantee hoonete omanik pankrotis ja pankrotihaldur ei kavatse esialgu midagi ette võtta. Schmidt juhib tähelepanu, et tulekahjul satuvad ohtu lähedal asuvad kortermajad ning lagunevad hooned ise on seest varisemisohtlikud. Nii et linnarahvale on tegu igati ohtliku objektiga.