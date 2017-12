Mis oleks, kui mugiks kogu advendiaja seapraadi ja piparkooke?

Söömine tuleb lõpetada siis, kui kõht saab täis, mitte siis, kui toit saab otsa.

Kui palju sellise menüü korral kaal võiks kerkida, ei hakanud Salupuu pakkuma, sest inimesed on erinevad. Küsimus on ka selles, kas kehakaal tõuseb rasva või alguses hoopis liigsöömise tagajärjel vedeliku varal.

«Kui jõulude ajal püksirihm hakkab pigistama, siis soovitan mitte tõtata uusi pükse ostma, vaid olla füüsiliselt aktiivsem ja jälgida toiduvalikut ning menüü mitmekesisust ja tasakaalustatust,» rääkis Salupuu.

Ta toonitas, et ühekülgne toiduvalik ükskõik millist toitu süües soodustab kehakaalu tõusu, sest mida mitmekesisem on toitumine, seda vähem tekib isusid ning seda väiksem on tõenäosus üle süüa – ja inimesed on tervemad.

Tähtsad köögiviljad

Kuid mida siis teha? Kui ahjupraad ikka väga maitseb, kas seda siis sugugi süüa ei tohi, ka paaril päeval jõuluajal? Kristin Salupuu rahustas, et võib ikka: kui energia saamine on paigas ja ühegi toiduga ei liialdata, pole see probleem.

«See on ka natuke üle dramatiseeritud, et jõulude ajal ei või üldse süüa, et kohe tuleb kümme kilo otsa. Nii see ikka ei ole,» märkis nõustaja.

Kuid ta pani südamele, et kindlasti võiks jälgida seda, et jõuluprae kõrval oleks piisavalt värsket köögivilja. «Köögiviljad on vitamiinide ja mineraalainete allikad ning neid võiks süüa iga päev palju. Jõuluprae kõrval võiks vähemalt poolel taldrikul olla köögiviljad, kartul võiks olla keedetud. Sealiha juures võiks olla ka sinepit ning kõrvale tuleb juua piisavalt vedelikku,» esitas Salupuu mõistliku jõululaua raamistiku. Kuna pühad on pikad, võiks kokkamisel järgida põhimõtet, et iga päev ei sööks sama toitu.

Kuid toitumisnõustaja kõige tähtsam soovitus kõlab nii: söömine tuleb lõpetada siis, kui kõht saab täis, mitte siis, kui toit saab otsa. Ning süüa tuleb rahulikult, toitu korralikult närides, et jõuaks tekkida täiskõhutunne, mitte roogasid sisse ahmides.

«Jälgida tuleks ka seda, et toidulaua taga istumine liiga pikaks ei lähe. See tunne, et kõht on nüüd täis, kipub tihti ära ununema. Sestap oleks hea vahepeal natuke jalutamas käia ja end värskes õhus liigutada, et liigsöömine endast märku ei peaks andma,» võttis Kristin Salupuu teema kokku.