Hooletus viis eile mitmed inimesed haiglasse

Eile kella 12.40 paiku toimus liiklusõnnetus Tartumaal Rõngu vallas Käo külas, kus 23-aastane mees sõitis sõiduautoga Toyota Hilux ette peateel liikunud sõiduautole Volkswagen Golf, mida juhtis 68-aastane naine. Volkswageni juht toimetati Tartu ülikooli kliinikumi kontrolli.

Kella 15.15 paiku toimus liiklusõnnetus Tartumaal Tähtvere vallas Vorbuse külas, kus sõiduautot Volkswagen Golf juhtinud 74-aastane mees alustas sõidutee äärest ootamatult tagasipööret ning sõiduk põrkas kokku tagant lähenenud sõiduautoga Mercedes-Benz Vito, mida juhtis 52-aastane mees. Volkswageni juht ja sõidukis viibinud 69-aastane naine toimetati Tartu ülikooli kliinikumi kontrolli.

Veidi enne kella 17 sõitis Tartus Ravila tänaval sõiduautot Opel Astra juhtinud 25-aastane mees otsa reguleerimata ülekäigurajal teed ületanud 29-aastasele mehele. Jalakäija toimetati Tartu ülikooli kliinikumi kontrolli.

Eile õhtul kella 18.30 ajal toimus liiklusõnnetus Põlva maakonnas Kanepi vallas Tallinn- Tartu-Võru-Luhamaa maantee 238-ndal kilomeetril, kus 40-aastane mees hakkas tegema möödapõiget tee ääres seisvast sõidukist ning sõitis oma sõiduautoga Volkswagen Caravelle tagant otsa ees sõitnud sõiduautole Volkswagen Caravelle, mida juhtis 47-aastane mees. Kiirabi toimetas Tartu ülikooli kliinikumi otsa sõitnud sõiduki juhi ja teises sõidukis viibinud 16-aastase tüdruku.

Politsei tuletab meelde, et pime aeg on käes ja soovitab autojuhtidel üle vaadata oma sõiduki tuled ja kojamehed. Samuti tuleks hakata mõtlema eesootavale rehvivahetusele. Kergliiklejad peavad üles otsima helkurid ning need enda külge riputama. Pimedas liikuvatel inimestel soovitab politsei kasutada ka valgusallikat, mis aitab neid õigeaegselt märgata.