Abilinnapeade korruptsioonikahtluse asjus on üle kuulatud mitu linnaametnikku

Lisaks Laurile on eilse päeva jooksul üle kuulatud vähemalt kolm Tartu linnavalitsuse ametnikku, näiteks linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak.

Viimane ütles Tartu Postimehele, et on andnud allkirja selle kohta, et ei avalda, mille üle vestlus käis. Küll aga tunnistas ta, et ülekuulamine leidis aset kolmapäeva pärastlõunal.

Samuti tundsid kaitsepolitsei ametnikud huvi linnmajanduse osakonna ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona vastu. Tema ei soovinud täpsustada ülekuulamise aega ega kestust, kuid nentis, et info vormistamine võttis kauem aega kui vestlus ise.

Nii Haak kui Oona on seotud linna bussihanke korraldamisega.

Tartu Postimehel on teada, et lisaks eelnimetatud meestele on käinud Artjom Suvorovile osaks langenud kahtlustuse asjus kapos tunnistusi andmas veel vähemalt üks munitsipaalametnik.