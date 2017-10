Ka Urmas Klaas jäi kontrollimisel sadakonnast häälest ilma

Urmas Klaas (46) on Tartu linnapeana töötanud alates 2014. aasta aprillist. Tartu ülikoolis ajaloomagistri kraadi kaitsnud Klaas on töötanud Postimehes, sealhulgas peatoimetajana. Klaas on olnud Põlva maavanem ja riigikogu liige. Reformierakonda kuulub aastast 2006.

FOTO: Margus Ansu