Tartu eelarvesse on laekunud 67 protsenti tulude eelarvest

Põhitegevuse tulusid laekus 104,9 miljonit eurot ehk 80% eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab ligi poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 51,8 miljonit eurot ehk 75% eelarvest. Maksutulusid kokku laekus 53,3 miljonit eurot ehk 75% eelarvest.

Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi põhitegevuseks laekus 35,2 miljonit eurot ehk 89% eelarvest.

Kõrge eelarve täitmine tuleneb osade riigieelarvest laekuvate summade avansilisest ettemaksest. Kaupade ja teenuste müügist saadi 13,1 miljonit eurot ehk 77% eelarvest. Muid tulusid laekus 3,4 miljonit eurot, millest põhiosa moodustasid riigilt hariduslike erivajadustega laste koolide tegevuskulude hüvitamiseks laekunud vahendid.

Põhitegevuse kulud moodustasid 86,4 miljonit eurot ehk 70% eelarvest. Suurimad väljaminekud (üle poole põhitegevuse kuludest) on olnud hariduse valdkonnas. Tööjõukulud on olnud 42,2 miljonit eurot (sh töötasud 31,6 miljonit eurot), majandamiskulud 31,3 miljonit eurot ning toetusi on antud 12,7 miljonit eurot.

Investeerimistegevuse tulusid laekus 8,0 miljonit eurot ehk 43% eelarvest. Investeeritud on 21,4 miljonit eurot ehk 54% eelarvest. Suurimad investeerimisobjektid on olnud Naerumaa lasteaed (2,4 miljonit eurot), Tartu idapoolne ringtee (2,4 miljonit), Rõõmupesa lasteaed (1,9 miljonit) ning läbi Annelinna Nõlvaku tänavanikulgev kergliiklustee (1,7 miljonit eurot).

2017. aasta tulud on olnud 5,1 miljonit eurot suuremad kui kulud. Linn on tasunud 6,9 miljoni euro ulatuses laenukohustisi. Kuu lõpu seisuga oli linna raha jääk 5,8 miljonit eurot.