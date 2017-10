Aadu Must: väikese partnerina on oht nägu kaotada

Must ütles seda enne kella kaheks plaanitud kohtumist Tartu raekojas, kus enne neid käisid Reformierakonnaga kõnelusi pidamas sotsiaaldemokraatide esindajad. Need kolm erakonda olid senises võimukoalitsioonis ja on üksteist vastastikku kiitnud hea koostöö eest.

Samas on selge, et uues olukorras on tantsupõrandal ruumi pigem kahele.

Reformierakonnal on 49-liikmelises volikogus 20 kohta, sotsidel 8 ja Keskerakonnal 7.

«Ühest küljest on tahe edasi viia algatatud asju, mis on ühes meeskonnas seni tehtud,» ütles Must. «Teisest küljest on väikese partnerina alati väga suur oht kaotada oma nägu. Ei saa minna koalitsiooni juhul, kui koalitsioonileping on ainult vanema venna nägu. Tuleb leida võimalikest variantidest parim.»

Must ütles, et otsuse langetamisel on palju mõjureid, ka isikutevaheline keemia. «Meie esimene ettepanek, olgu kitsas või lai tantsupõrand, on jätkata kolmekesi, mis suure tõenäosusega tagasi lükatakse.»

«Valijate hääli tuleb austada ja põhiotsustamine on Reformierakonna käes, siin ei ole midagi vaielda,» lisas Must. «Seetõttu teise, kolmanda või neljanda arvamus maksab vähem. Nuta või naera, nii see on. Edasistes konsultatsioonides, nagu tänapäeva poliitiline kultuur ütleb, võitja räägib kõigiga. Mida, on tema asi.»