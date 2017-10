Elvas valimised võitnud Reformierakond peab hakkama läbi rääkima

Nüüd, mil seitsme jaoskonna hääled on kokku loetud ja 6724 valija eelistused teatavaks saanud, on selge, et Reformierakond teenis valimistelt kümme mandaati. Volikokku pääses kolm endist linnapead: Toomas Järveoja, Reno Laidre ja Urmas Kruuse. Üsna hästi esines aga ka liidetavate naabervaldade ühendvalimisliit Elvamaa Esimesed, kes teenis seitse mandaati.

Valimisliit Elva Vallakodanik, mille esinumber on männilinna eelviimane linnapea Eva Kams, sai volikogus viis mandaati, Sotsiaaldemorkaatlik Erakond neli, Eesti Keskerakond kaks ja valimisliit Ettevõtlikud ühe mandaadi.