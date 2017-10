Tartu linna valijate aktiivsus jääb maakonnale esialgu alla

Keskpäevaks oli Tartus hääletanud 35,3 protsenti valijaid. Tartumaal oli hääletamas käinud 39,2 protsenti ja riigis keskmiselt 35,9 protsenti.

Jaoskondades andis valimispäeva hommikutundidel nüüd hääle 4100 inimest, läinud korral 5383 inimest. Seejuures on sel korral juures ka Tähtvere valla kahe jaoskonna 130 hääletajat.

«See, mis tuli eelhääletuse perioodil plussi, see praegu järjest väheneb,» sõnas Tartu linna valimiskomisjoni esimees Jüri Mölder.

Uus vahekokkuvõte tuleb kell 16. Kõik valimisjaoskonnad on avatud õhtul kella kaheksani. Täna saab valida ainult elukohajärgses jaoskonnas, kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.

Veel kella kaheni saab elukohajärgsest valimisjaoskonnast tellida koju hääletuskasti, kui on mõjuvad põhjused, miks jaoskonda hääletama minna ei saa.

Mölder ütles, et hommikust peale on telefonid olnud punased. Palju on pöördumisi ka põhjusel, et inimesed ei tea, millises jaoskonna nad valida saavad.