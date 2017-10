Vallajuhid saavad veel viimasel hetkel preemiat

Neljapäeval pidas oma viimast istungit Võnnu vallavolikogu. Teadupärast ühineb vald Mäksa ja Haaslava vallaga ning tulevikus kannab ühendomavalitsus nime Kastre vald. Ühinemiskomisjonides töötamise eest otsustasid rahvaesindajad maksta lisatasu osadele valla töötajatele ja volinikele vastavalt nende panusele ning muu hulgas ka vallavanemale ja volikogu esimehele.

Võnnu volikogu esimees Urmas Paju leidis, et lisatasu maksmine on igati põhjendatud, sest valla likvideerimise nimel pikkade koosolekute ja läbirääkimiste pidamine ei kuulu ametnike põhitöö hulka ja see on ka emotsionaalselt raske. Mis puudutab preemia maksmist vallavanemale ja volikogu esimehele tingimustes, et riik maksab töö kaotavale omavalitsusjuhile niikuinii aasta palga, tuleb Paju sõnul teha selget vahet, sest üks on tema hinnangul töötasu lisakohustuste eest, teine aga kompensatsioon. Paju lisas, et umbes samadel alustel maksavad lisatasu ka teised ühinevad omavalitsused.

Mis muudab Võnnu puhul olukorra veidi eriliseks, on asjaolu, et kui teiste lisatasu saanud ametnike ja volikoguliikmete puhul on otsuses nimetatud konkreetne summa või makstakse preemiat kuupalga ulatuses, siis volikogu esimees ei saa preemiaks mitte enda kuupalga (224 eurot) suurust summat, vaid lisatasu vallavanema Teet Helmi kuupalga ulatuses. Vallavolikogu otsusega määrati Helmi kuupalgaks tänavu veebruaris 1439 eurot.

Volikogu otsuse järgi makstakse hüvitis välja 2017. aastal laekuvast riikliku ühinemistoetuse esimesest osast.

Kastre vallaks ühineva Haaslava valla vallavanem Priit Lomp kinnitas, et ametikohustustele lisandunud töö eest makstakse kompensatsiooni ka nende vallas, kuid seda kas väiksemas summas või kuupalga ulatuses vastavalt panusele. Küll ei maksta kellelegi lisatasu kellegi teise kuupalga ulatuses.

Mäksa vallavanem Timo Reinthal kinnitas, et sealsed vallajuhid (vallavanem ja volikogu esimees) ühinemisega seotud töö eest lisatasu ei saa.