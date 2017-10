Küsimus erakondadele: millal saavad linna eakad koos käimiseks oma maja?

EKRE

Kui EKRE moodustab linnavalitsuse, saavad kindlasti.

Isamaa ja Res Publica Liit

Õige pea pärast valimisi.

Keskerakond

Meie plaanide kohaselt Eesti Vabariigi juubeliaastal.

Reformierakond

Toetame jätkuvalt, et valitsus annaks ERMi endise näitusemaja (varem raudteelaste klubi) Tartule. Soovime sellest luua Tartu seltside maja, kus on ette nähtud ka ruumid Tartu eakatele ühiseks tegutsemiseks.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Tartu on taotlenud riigilt Kuperjanovi tänavas asuva endise ERMi näitusemaja eesmärgiga anda see muu hulgas linna eakate kasutusse. Nii saame luua paremad tingimused seltsitegevuseks, kultuuriharrastajatele ja ka Kodukotusele kooskäimiseks. Loodame, et saame selle maja linnale hiljemalt järgmise aasta alguseks, siis saab asuda ka hoonet kohandama ja renoveerima, sest päris kohe seda kasutusse võtta ei saa: vahetamist vajab küttesüsteem, värskendamist saal ja muud ruumid.

VL Südamega Tartu

Meie programmiline plaan on taastada Eesti suurima puitehitis, Staadioni tänava endine hullumaja, moodsa meediamajana, kuhu on lisaks pensionäridele oodatud ka Tartu Postimehe töökas kollektiiv. Samuti käivitame seal Tartu 1000. sünnipäevale pühendatud tele- ja raadiokanali Tartu 1000. Juba praegu, kui linn Staadioni tänava arhitektuuripärlil tuleohtlikult vettida laseb, oleme ennast sisse seadnud endises videokinos Thalia, kuhu kõiki linlasi külla ootame.

VL Tartu Eest

Miks peaks Tartu eakatel olema koos käimiseks üks maja? Tegelikult võiks igas vähegi suuremas linnaosas olla maja või majaosa, kus eakad koos saavad käia ja kus neil oleks huvitavat tegevust. Siin võiksid oma initsiatiivi üles näidata linnaosade seltsid ja kogukonnad – usume just altpoolt tuleva idee ja tegevuse jõudu –, et selleks võimalusi otsida. Lisaks peaks Tartus olema palju enam võimalusi tegutseda koos perega, eakad ja noored koos, mitte eraldi – seda pakubki meie Arena multihalli ja perekeskuse idee.

VL Tartu Heaks

Eakatel oleks võinud kooskäimise koht juba ammu olla, kui linn oleks rentinud vajalikud ruumid mõnelt eraomanikult. Praegu ootame riigiametite otsuseid ERMi vana maja saatuse kohta. Oleme seisukohal, et see maja sobib avalike funktsioonide täitmiseks ja vaatamata ebamõistlikult suurele remondikulule võiks kuuluda linna omandusse. Samas peame vajalikuks suurendada koolide seotust kohaliku kogukonnaga, et kool muutuks taas oma kogukonna keskuseks, kooskäimise kohaks nii noortele, tööealistele kui ka eakatele.

Ühendatud Vasakpartei

Tartu vajab kultuurimaja, mis on olemas pea igas vallas. Siin puuduvad mitte ainult eakate, vaid kõigi vanusegruppide jaoks pidevalt tegutsevad kultuuriasutused isetegevusliku rahvakultuuri ja seltskonnaelu edendamiseks. Tiigi seltsimaja langes ka ära. Üldse puuduvad võimalused noorte alkoholivabaks vaba aja veetmiseks. Pole ime, et kuritegevus lokkab.