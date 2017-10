Kairit Lillepärg: kellele kandidaatidest lasteaia kohatasu tegelikult korda läheb?

Olen viimased kaks-kolm korda valinud sotse, isikupõhiselt. Seekord on tunne, et äkki on vanad ideaalid end ammendanud ja peaks andma võimaluse teistele. Aga kellele?

Õnneks hakkas mulle silma Tartu Postimehes ilmunud küsimus erakondadele Tartu lasteaedade kohatasude kohta. See on minule väga aktuaalne teema.

Ilmselt teavad kõik lasteaiaealiste laste vanemad Tartus, et maksavad Eestis üht kõrgeimat kohatasu. Linn on viimastel aastatel tõesti näinud vaeva, et ehitada uusi lasteaedu, luua juurde kohti, võrdsustada eralasteaedade ja hoidude tasu munitsipaallasteaedade omaga. Tore, aitäh!

Aga nüüd tuleks mõelda, kuidas oleks võimalik kohatasu kas vähendada või vähemalt hoida praegusel tasemel. Kohatasu suurus on seotud alampalgaga (15 protsenti eelneva aasta alampalgast), siis ootab jaanuarist taas hinnatõus. Ebanormaalne! Miks peaks olema lasteaia kohatasu seotud alampalga tõusuga?

Miks peaks lasteaias üldse kohatasu olema? Kooliharidus on ju Eestis tasuta, paljudes kohtades isegi koolitoit. Olgu, üldhariduskool on kohustuslik ja lasteaed pole. Aga lasteaed ei ole vanemate eralõbu, vaid suurel osal peredest ainuvõimalik lahendus.

Kindlasti on tore minna tööle tagasi pärast vanemahüvitise või lapsehoolduspuhkuse lõppu ja maksta palgast rammus tükk ära ainuüksi lasteaia arve katteks (kohatasule lisandub ju veel toiduraha, nii et sõltuvalt lasteaiast võib igakuine arve kergesti üle 100 euro olla).

Tartu Postimehele antud vastustes ütlesid kõik, et kohatasu ei pea/peaks olema seotud alampalgaga. Alusharidus (lasteaed) võiks olla tasuta, nagu üldharidus. Muidugi võiks! Leidke see võimalus, leidke raha!

Kui keegi teab kandidaati, kes päriselt teemast hoolib ja keda valides oleks mul võimalik hiljem tema käest küsida, mida ta on teinud, et asja parandada, siis andke teada!