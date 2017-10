Tähtvere väljalt kostub ehitusuudiseid

Messi Ehitus ja sisustus projektijuhi Anders Urbeli sõnul on need valdkonnad korraga esindatud, et pakkuda külastajatele terviklikumat ja põnevamat ülevaadet sektori arengutest. Tutvuda saab rohkem kui 140 ettevõtte toodete ja teenustega. Esindatud on ettevõtted alates üldehituse ja ehitusmaterjalidega seonduvast kuni mööbli ja tööriistadeni.

Tänavu on mess ka varasematest rahvusvahelisem, kaasates firmasid ka Lätist, Leedust ja Saksamaalt, täpsustas Urbel. Kui ehitustemaatika katab Tartu messikeskuse A- ja B-paviljonid, siis C-paviljon on täiel määral sisustustemaatika päralt. Seejuures pole unustatud ka lapsi.

Projektijuhi sõnul saab sisustushallis olema tõmbenumbriks arvatavalt disainiala, kus fookuses on hübriidruum ehk kontori sisustamine viisil, mis toetaks meeskonna loomingulist tööd ning pakuks võimalusi nii eraldi kui ka koos töötamiseks.

Eluruumide kõrval leiab käsitlemist veel saunatemaatika ja kasvuhooned. Samuti veesilmade kasutamine aias.