Keskpäevaks oli kaks Euroopa rekordit murtud

Kella 10.30 paiku ülikooli staadionile kogunenud spordiveteranid esmalt õnnitlesid Nora Kuttit ja asetasid tema õlgadele sügisvärvides tammepärja. «Sa oled tõeline eeskuju,» kinnitasid kõik õnnitlejad järjepanu kui ühest suust. Heasoovijaid jätkus nii kergejõustiku kui ujujate poolelt. Nende kahe alaga on Kutti oma elu jooksul ka kõige kauem tegelenud.

Tartu spordiveteranide esindaja Eino Akkel kinkis Nora Kuttile 95. sünnipäevaks tammeokstest pärja. Foto: Kristjan Teedema

Seejärel asusid viis naist heiteringi. Esimeseks alaks oli kettaheide, kus Kutti parimaks tulemuseks 750-grammise kettaga jäi 10,98 meetrit. «Ketas pole praegu üldse käe sees,» nentis Kutti Euroopa rekordile rohkem kui pooleteise meetriga alla jäämist kommenteerides.

Naised aitasid seejärel teha lahti kingituseks toodud kommikarbi. Energiat oli jahedas tuules võisteldes vaja. Kuulitõuke juures šokolaadikommist ehk veel kasu polnudki, kuid odaviskes lendas vahend üle Euroopa rekordit (7,92 meetrit) tähistanud lindi juba proovikatsel.

Kõik kolm võistluskatset kandusid üle endise Euroopa rekordi. Neist pikimaks mõõdeti 9,89 meetrit. Maailmarekord 11,24 meetrit jäi sel korral kehtima.

Vasaraheite Euroopa rekord oli selles vanuseklassis enne tänast 8,79 meetrit. Veteranide lootused olid suured, sest Kutti on tänavu virutanud vasara koguni 11,24 meetri kaugusele. Avakatse ja kohe sündis uus rekord. Teine katse oli pikem, kolmas lendas veelgi kaugemale. Keskpäeval heidetud 11,63 meetrit on Euroopa uus rekord. Maailmarekord (14,92) jäi siiski püüdmatusse kaugusesse. Katsetel võis näha, et Kutti selg ei tunne end heite ajal hästi. Tartu Postimehe küsimusele, kas kõik on ikka hästi, vastas Kutti, et eks natuke on valus jah, aga sellistel hetkedel tuleb valust üle olla.

Viimase alana võeti ette raskusheide. Meenutab see veidi vasaraheidet, aga kuuli otsa kinnitatud rakendus on oluliselt lühem. Euroopa rekord 4,69 meetrit langes tulemusega 5,16 meetrit. Maailmarekordini (6,72) jäi veel pisut maad.

Võistluse korraldaja Enno Akkel jäi võistluspäevaga kõigiti rahule. «Kolm uut Euroopa rekordit ja võin üsna kindlalt väita, et Euroopa rekord langes ka heitealade viievõistluses, seega kokku neli rekordit,» rõõmustas ta.