Pilt sündmuskohalt: Annelinnas jäi koolilaps ülekäigurajal auto alla

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk ütles, et täna õhtul umbes kella 17 paiku tuli häirekeskusesse teade, et laps või nooruk on ülekäigurajal auto alla jäänud ja vajab abi.

Laps on teadvusel ja meedikud vaatavad tema vigastusi üle. Virga sõnul on esialgse info põhjal lapsel suure tõenäosusega luumurrud ja tema vigastused pole eluohtlikud.

Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on välja selgitamisel. Kohapeal on liiklus häiritud, mistõttu tuleb autojuhtidel Annelinna sõitmiseks aega varuda.