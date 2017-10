Rukkikulla poolvend sai endale nime

Eesti tõugu hobuste Vilma ja isa Rakseli järeltulijale otsis põllumajandusmuuseum isa järgi just R-tähega algavat nime. Varsapoisi ristiemaks saanud Krista Sepp ütles, et tema sidus varsale mõeldud nime eelkõige tegemistega hobusekasvatajana: «Vara tööle, hilja voodi - nõnda rikkus majja toodi.» Kuid sõna rikkus on seotud ka põllumeestega, kes igapäevast leiba teenides vilja salve koguvad ning lõikuspühal põllumehe aastast kokkuvõtteid teevad. «Küps vili salves või hea hobune tallis: see on tõeline rikkus!» ütles Krista Sepp.

Varss Rikkus oli muuseumi teatel oma nime üle õnnelik ja jooksis lõikuspühal areenilt trepist ülesse mängleva kergusega.

Lõikuspühal toimusid muuseumis traditsioonilised tegevused: lamba pügamine, hapukapsa valmistamine, esmakordselt lõigati muuseumi põllul tatart, pressiti linaseemnest õli. Veiniakadeemia tutvustas viinamarjade kasvatamist avamaal ning viinamarjaveinide valmistamist. Rehepeks toimus masinaga ja käsitsi ning rukkis kasvatati muuseumis EV100 rukkipõllul.

Väike Rukkikuld koos oma ema Vingega. / Margus Ansu

Augusti lõpus sündis muuseumis ka eesti tõugu mära Vinge ja tõutäkk Rakseli järglasena varsapoiss, kes sai avaliku konkursiga endale nimeks Rukkikuld.