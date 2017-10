Tartu ülikooli kliinikum plaanib 70 miljonilist uuenduskuuri

Maarjamõisa meditsiinilinnaku kolmanda ehitusjärgu eesmärk on ehitada uus lastekliinik, kõrvakliinik ja päevakirurgiakeskus. Uus lastekliiniku hoone (M-korpus) hakkab paiknema H-korpuse jätkuna erakorralise meditsiini osakonna (EMO) praeguse parkla asemel. EMO parkla kavandatakse maa alla.

Teine uus hoone on planeeritud praeguse C-korpuse asemele ning uue ehitamiseks tuleb vana hoonetiib lammutada. Tulevasse C-korpusesse rajatakse uus päevakirurgiakeskus ja kõrvakliinik, samuti hakatakse seal ravima näo- ja lõualuudekirurgia eriala patsiente.

TÜ kliinikumi projektijuhi Toomas Kivastiku sõnul annab kolmas ehitusjärk Maarjamõisa meditsiinilinnakule juurde 26 000 ruutmeetrit pinda. Ehitus peaks valmima aastaks 2022.

«Antud projekti puhul on meie jaoks fookuses funktsionaalne lahendus. Kuna Tartu ülikooli kliinikumi hoone on suur, tuleb erilist tähelepanu pöörata olemasoleva hoone ja uute korpuste logistilisele lahendusele. Oluline on, et projekteeritav hoone oleks nii patsientide kui ka töötajate vaatenurgast hästi planeeritud,» sõnas Sweco Projekt ASi tegevjuht Keijo Vaher.

Maarjamõisa meditsiinilinnaku kolmanda ehitusjärgu kogumaksumus on umbes 70 miljonit eurot, millest veerand kaetakse Euroopa Liidu struktuuritoetusega. Projekteerimise maksumus koos käibemaksuga on ligikaudu 4,8 miljonit eurot.