Politsei otsib Tehnika tänaval juhtunud avarii tunnistajaid

Täna hommikul kella 10.07 ajal teatati politseile, et Tehnika tänav 5 juures on sõidukile BMW külge sõidetud ja purunenud on masina parempoolne peegel. Juhi sõnul oli ta hommikul kella 8 ajal auto tee äärde parkinud ja kella 10 ajal oli sellele otsa sõidetud.

Kõigil, kes juhtusid kirjeldatud sündmust pealt nägema või oskavad anda muud abistavat infot, mis aitaks selgitada juhtunu asjaolusid, palutakse sellest teada anda politsei telefonil 730 8814, 612 3000 või e-mailil louna.ate@list.politsei.ee