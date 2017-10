Vaimse tervise päeva puhul saab Kvartalist tüki torti ja rinnalille

Ka on Kvartalis võimalus osta vaimse tervise sümbol – rinnalill, mille on hooldekeskuse kliendid oma kätega meisterdanud. Niisuguse meene eesmärk ongi pöörata tähelepanu vaimse tervise probleemidele.

10. oktoobrit tähistatakse vaimse tervise päevana terves maailmas. Tänavuse aasta teema on vaimne tervis töökohas ehk kuidas toetada vaimse tervise probleemidega inimest tema töökohas või kuidas ennetada vaimse tervise probleemide tekkimist töökeskkonnas üldse.

Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse vanemtegevusjuhendaja Brigitta Õunmaa ütles, et vaimse tervise lillede müügiga alustasid nad juba eelmisel aastal, kuid sellel aastal loodetakse jõuda palju rohkemate inimesteni. Lillede müügist saadud tulu kasutatakse SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse huvitegevuseks.

Sel suvel käisid vaimse tervise hooldekeskuse kliendid meeleolukal reisil Läänemaal just lillede müügist saadud raha eest. Esiplaanil Kaja Villik. / Erakogu

Brigitta Õunmaa lisas, et uuringud näitavad, et mida suurem on kõikide inimeste teadlikkus vaimse tervise probleemidest, seda vähem kohtab ühiskonnas stereotüüpset halvustavat suhtumist.

Vaimse tervise probleemidega puutub oma elu jooksul kokku iga viies inimene. Sellest hoolimata on inimeste teadlikus tekkida võivatest probleemidest madal. Paratamatu näib seegi, et vaimse tervise probleemidega inimesed puutuvad negatiivsete stereotüüpide ning hoiakutega kokku iga päev. Just neist hoiakutest ning hirmust saada äramärgitud sõltub psüühikahäire avaldumise korral inimese ravile pöördumine ja ravi efektiivsus, sotsiaalne kaasatus ning tööturul osalemine.