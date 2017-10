Näituse tänava raudteeülesõit avatakse teisipäeval

AS-i Leonhard Weiss Viater Ehitus esindaja Peeter Klein ütles Tartu Postimehele, et kuigi teha on veel palju, loodetakse siiski esmaspäeva õhtuks töödega ühele poole saada. „Täna paigaldavad töömehed viimased betoonplaadid ning homme on kavas asfalteerimine. Kui ilm segama ei hakka, peaksime valmis jõudma,“ lausus Klein.

Praegused tööd puudutavadd viit tagumist rööpapaari, kus vahetatakse välja nii plaadid, aluskiht, asfalt kui rööpad. Esimesed kolm rööpapaari lähevad tegemisele ilmselt oktoobri teises pooles ning nende remont võiks võtta veidi vähem aega, kuna seal rööpaid ei asendata.