Tartu noppis peotäie parimate õpetajate tiitleid

Aasta klassiõpetajaks nimetati Sirle Persidski Tartu Kivilinna Koolist. Ta on väga energiline, loov ja innovaatiline. Sirle juhitud koolipäevas on raske eristada, mis tunnis parasjagu oled, sest tegevused on omavahel põimitud – loodusõpetuses lauldakse, kehalises kasvatuses õpitakse muuhulgas eesti keelt või matemaatikat. Ta tekitab lastes huvi teemade vastu, räägib põnevalt ning julgustab õpilasi avaldama oma arvamust.

Aasta gümnaasiumiõpetaja on Aleksandr Kirpu Tartu Tamme Gümnaasiumist. Sel aastal oma kooli Õpetaja Lauriks valitud Aleksandr on uuenenud kooli keemiaõpetuse vahvalt käima lükanud. Aleksandr ei õpeta õpikut, ta korraldab keemia õppimiseks Kahoot-mängu, ägeda uurimise digiandmekogujaga või annab LearningApps testi sooritamise järel kasulikke vihjeid aine mõistmiseks. Paljudele saabub raske keemia mõistmise heureka aga õppekäikudel.

Aasta kutseõppeasutuse õpetajaks tituleeriti Merille Hommik Tartu Kunstikoolist. Merille on karismaatiline õpetaja, kes otsib viise, kuidas disaini- ja kunstierialade õpet ühendada tervikliku maailmapildi tekitamise ja kultuurseks inimeseks kasvamisega. Merille on suutnud edukalt lõimida kunstiajaloo ja 3D-modelleerimise, mis teeb õppijatele kunstiajaloo õppimise kordades huvitavamaks. Merille on õpilastega pidevas dialoogis. Tal oskab õppijaid innustada ja luua seoseid igapäevaelu ning kultuuri- ja kunstilooga.

Aasta õppejõud on Maido Merisalu Tartu Ülikoolist. Maido on inspireeriv noor õppejõud, kes tegeleb tudengite harimise kõrval ka teaduse populariseerimisega. Tema leivanumbriks on saanud õppeotstarbelised teadusvideod, mida kiidavad ja naudivad paljud kosmosehuvilised. Maido ja tema juhendatavad tudengid töötavad korrosioonikatse kallal, mida plaanitakse testida kosmoses ESTCube-2 satelliidil. Selline katse on maailmas ainulaadne ja esmakordne. Maido Merisalu on pälvinud üliõpilaste lugupidamise ja usalduse.