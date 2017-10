Tartu linnamaratoni võitis teist aastat järjest Raivo Alla

Raivo Alla ütles vahetult pärast finišit, et täna aitas jooksule kaasa suurepärane ilm, kuid see oli ka ainuke kergendav asjaolu.

«Juba Tallinna maratonil oli mul tunne, et vormikõver on allapoole läinud ja nüüd oli see ilmselt süvenenud. Juba poole distantsi peale jõudes vaatasin, et rajarekordit ei tule. Lasin siis tempo alla, aga siis hakkas veel pistma ka. Nii et ma olen väga õnnelik, et pidasin lõpuni vastu,» sõnas Alla.

Tänase võiduga sai Allast kahekordne Tartu linnamaratoni võitja, sest esimese koha saavutas ta samal rajal ka möödunud aastal, kui sündis uus rajarekord 2.28.09.

Naistes oli täna kiireim Moonika Pilli, kellel kulus maratoniraja läbimiseks 3 tundi ja 59 sekundit. Teine oli Lilian Raspel ja kolmas Klarika Kuusik.