Kirjanikud kogunevad muuseumi ja kunstnikud kirjandusmajja

«Tartus peame laupäeval pidu koos liidu liikmete ja sõpradega, aga laiemalt saavad kirjanike juubeliaastast osa kõik lugejad,» ütles kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev.

Kirjanike liidu 95. aastapäevaks

Rahva Raamatu esinduspoes Viru keskuses on avatud soovituste sein, millel kümmekond kirjanike liidu liiget jagavad oma lugemissoovitusi. Rahva Raamatu Tartu kauplusest on lähinädalal võimalik saada soovitusi paarilt Emajõelinna kirjanikult.

Koostöös kirjastusega Varrak on kirjanike liidu 95. aastapäevaks ilmunud kommenteeritud luuleantoloogia «Kas siis selle maa keel ...», mille on koostanud kirjandusteadlane Endel Priidel. 12 peatükis on 200 aasta jooksul ilmunud 100 luuletust 67 autorilt.

Praegu on liidus 315 liiget. Nende seas on kirjanikke, tõlkijaid, kirjandusteadlasi ja -kriitikuid nii kodu- kui ka välismaal. Aleksejevi sõnul võiks kirjandusel olla ühiskonnas alati enam kõlapinda, kuid siiski ei ole täna vaja kodumaise kirjanduse hääbumise pärast karta.

Tartu kunstnike liit 60

Ei ole praegu hirmugi, et ka kunst võiks kuhugi kaduda. Tartu kirjandusmajja kogunevad täna Tartu kunstnike liidu liikmed eesotsas juhatuse esimehe Markus Toomperega ja mõned kutsutud kunstisõbradki tähistama selle liidu 60. aastapäeva.

Tartu kunstnike liidu juhatuse esimees Markus Toompere. / Peeter Langovits

Tartu kunstnike liit on mittetulunduslik ühing, mis koondab professionaalseid kunstnikke ja kunstiteadlasi. Praegu on liikmeid 159.

Liidu eesmärgiks on edendada kunsti, luua võimalusi enesetäiendamiseks, vahendada informatsiooni nii Eestis toimuvate kui ka rahvusvaheliste sündmuste ja näituste kohta. Ühtlasi loob liit oma liikmetele esinemisvõimalusi, aitab infot vahetada ja koguda ning erialaseid kontakte luua, arendada koostööd organisatsioonide ja kunstnike vahel nii kodu- kui ka välismaal.