Galerii. Genialistide klubis selgus Noortebänd 2017 esimene finalist

17. korda aset leidva konkursi žürii esimees Taavi Paomets ütles võitjad väljakuulutades, et tema muusikukarjääri jooksul on Noortebändil osalevate muusikakollektiivide tase üha tõusnud ning laienenud on ka muusikastiilid.

Konkursi peakorraldaja Märt Truman nõustus Paometsaga. «Kui kümme aastat tagasi tehti peamiselt metal-muusikat, siis praegu on muusika stiililiselt täiesti seinast seina,» sedastas ta.

Truman pakkus ühe võimaliku põhjusena asjaolu, et varasemad iidolid, näiteks MTV muusikakanal on noorte seas tähtsuse minetanud ning ligipääs muusikale on üldiselt paranenud. Noored katsetavad ja eksperimenteerivad tema sõnul väga paljude erinevate muusikastiilidega, mistõttu on keeruline kõige olulisemat trendi keeruline välja tuua.

Elleri kooli õpilastest koosneva ansambli Mir liikmed olid eile poolfinaali võidust kuuldes silmnähtavalt rõõmsad ja õnnelikud. «See andis meile indu teha edasi tööd, mida me siiani oleme väga tihedalt teinud,» sõnas ansambli trummimängija Renar Trummal.

Nii Trummal kui ka Truman tõdesid, et edu Noortebändil on heaks hüppeplatvormiks suuremale muusikaareenile. Peakorraldaja Truman võrdleb konkurssi näiteks Laulukarusselli ja Eesti Lauluga öeldes, et Noortebänd sobitub oma olemuselt täpselt nende vahele, valmistades noori ette professionaalseks lavakarjääriks. «Meie mõte on anda noortele esimene võimalus astuda lavale professionaalse heli ning valgusega,» ütles Truman.

Ka rääkis Truman, et lavalt saadud kogemus ning võiduga kaasnevad auhinnad on uuele alustavale bändile heaks tõukeks Eesti muusikamaastikule. Nii näiteks on Noortebändi võitjale lisaks meediakoolitusele ette nähtud kõik vajalik, näiteks stuudioaeg ning koostöö produtsendiga.

Edukamad osalejad võivad saada kutse mitmetele Eesti muusikafestivalidele, näiteks Intsikurmu muusikafestivalile või Augustibluusile. «Ühtlasi ei tohi alatähtsustada ka seda kontaktibaasi, mis edu endaga kaasa toob,» ütles Truman.

Ka eelmisel aastal konkursi võitnud ansambli The Notes liikmed Kõu Kaur, Markus Bachmann ja Helar Tappo ütlesid, et võit andis neile juurde palju positiivset meediakajastust ning võimalusi. Mehed ütlesid, et viimase aasta jooksul on nende tutvusringkond oluliselt laienenud ning esinetud on nii Viru Folgil kui Tallinn Music Weekil. «Edu Noortebändil on alustavale bändile kvaliteedipitseriks,» tõdesid nad.

Varasematel aastatel on Noortebändi konkursist osa võtnud mitmeid nüüdseks kuulsust kogunud muusikud eesotsas Karl-Erik Taukari, Grete Paia, Andres Kõpperi (NOËP) ja Rasmus Rändveega.

Reedel toimub Noortebändi poolfinaal Pärnus kultuuriklubis Tempel. Kolmas finalist selgub laupäeval Tallinnas kohvikus Sinilind. Neljanda finalisti valib muusikainimestest koosnev žürii kõikide poolfinaalide peale kokku ning viies selgub Elu24 portaalis rahvahääletuse teel.

Seega on konkursivõit veel kättesaadav ka teistele Tartu poolfinaalis üles astunud artistidele nagu 4 AM, Eliot Ness, Kolmainsus ja Waxxers.