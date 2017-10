Aina kasvav väike kool sai hädavajaliku laienduse

Seni kasutas kool klasside ära mahutamiseks kõikvõimalikke ruume, näiteks üks klass pidi toimetama väikeses saalis. Nüüd sai lisaks mitmele muule ruumile vabaks nii saali kui ka vana tööõpetuse klassi. Viimasesse ehitab kool uued tualetid, sest õpilaste tormilise kasvuga on lisaks klassiruumidele muudki hädavajalikku tarvis laiendada. Vana tööõpetuse klassi teise ruumi tuleb kodunduse klass.

Sillaotsa kooli direktor Karin Kütt tõdes, et lapsi tuleb kooli aina juurde. Juba on teada, et järgmisel õppeaastal alustab kooliteed oma 30 last, nii et esimesi klasse tuleb avada kindlasti kaks. Kokku on aasta pärast Sillaotsa koolis lapsi 180 ringis ja samas tempos jätkudes pole 200 õpilase piirgi kaugel. See tähendab, et õpetajate tubagi jääb peagi väikeseks.

Peamiseks põhjuseks, miks pered üha enam oma lapsi just nende kooli panevad, peab direktor Sillaotsa kooli ja Roiu lasteaia ühendamist seitse aastat tagasi, misjärel lasteaia koolieelikute rühm hakkas toimetama koolimajas. Nii on lastel ja peredel tee kooli juba selge ja üha vähem vanemaid veavad oma lapsi enam kui 17 kilomeetri kaugusele Tartusse kooli. Lisaks on vald korraldanud bussiliine vastavalt vajadusele ümber nii, et kõik lapsed saaksid kodu lähedalt bussiga koolis käia.

Viimast nädalat Haaslava vallavanema ametis olev Priit Lomp rääkis, et kooli juurdeehituseks tuli vallal võtta laenu. «Riik annab toetust ainult koolide sulgemiseks, mitte laiendamiseks,» tõdes ta. Kooli juurdeehitus läks seega vallale maksma umbes 535 000 eurot. Selle raha eest said endale päris oma klassiruumid 3., 4. ja 5. klassi lapsed, lisaks valmis uus matemaatika klass ja tööõpetuse klass, kokku 380 ruutmeetrit uusi kooliruume.

Praegu käib veel ka kooli siseõue rajamine, kus hakkavad toimuma õuesõppe tunnid ja vahetundides on lastel võimalus värskes õhus viibida.