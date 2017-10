Eile algas gripihooaeg

Tartu Ülikooli Kliinikumi gripiteemaline infotund, mis leidis aset samuti eile, nentis, et kuna gripihooaeg pole ühelgi aastal tulemata jäänud, on kliinikumi töötajail just nüüd õige aeg asuda end vaktsineerima.

Tervisameti andmeil haigestus eelmisel hooajal Eestis grippi 50 000 inimest, neist 1 500 vajas haiglaravi ja neist omakorda 110 oma tervise tõttu intensiivravi.

Kliinikumis diagnoositi gripp eelmisel hooajal 212 patsiendil, neist 32 olid lapsed. Kõikidest gripidiagnoosiga patsientidest, kes kliinikumis ravil olid, vajasid 14 kõrgeima astme intensiivravi.

«Tähelepanuväärne oli see, et mullu diagnoosis meie labor esimese gripijuhtumi tavapäraselt varem, juba 14. novembril,» ütles kliinikumi avalike suhete juht Kristi Tael.

Miks küll igal aastal uuesti

Küsimusele miks peab end igal aastal üha uuesti vaktsineerima, vastas kliinikumi infektsioonikontrolliteenistuse juht Matti Maimets nii: «Vaktsiin «õpetab» meie keha tootma viirusevastaseid antikehi, mis ei luba gripiviirusel end meie organismi rakkude külge siduda.

Gripiviiruste antigeenne struktuur aga muutub pidevalt ja inimese organismis varasemate gripitüvede vastu toodetud antikehad ei pruugi uut viiruseid ära tunda. Gripiviirus võib eluohtlik olla just kõige nõrgematele.»

Eestis ei ole gripiviiruse vastu vaktsineerimine ametlikus vaktsineerimiskalendris kirjas, ja seepärast vaktsineerivad inimesed end gripi vastu tagasihoidlikult ning elanikkonna vastuvõtlikkus haigusele on kõrge.

Kristi Tael märkis veel, et nii meie kõige nõrgemate kui ka iseenda kaitsmiseks ongi kliinikum igal aastal pööranud tähelepanu meditsiinipersonali gripivastasele vaktsineerimisele ning näiteks mullu oli kliinikumi töötajaist 60 protsenti end gripi vastu vaktsineerinud.

Sel gripihooajal saab Eestis vaktsineerida end uudse, 4-valentse gripivaktsiiniga, mille puhul on saavutatud täiendav kaitse mitme gripiviiruse tüvele.

Veebilehelt www.raviminfo.ee näeb, et uus vaktsiin VaxigripTetra on müügil Tartu apteekides hinnaga 10.53. Ka võib oma vaktsineerimissoovist teada anda pereõele, kuna enamasti on perearstikabinetid end ravimiga varustanud. Pereõe juures lisandub süstimisteenuse hind.

Igavesed soovitused

Tartu ülikooli kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse soovitused gripi leviku tõkestamiseks on järgmised.

Parim võimalus gripi vältimiseks on vaktsineerimine, kuna lisaks lähedastele inimestele on oluline kaitsta veel oma töökaaslasi.

Kui keegi märkab enda juures gripilaadseid haigusnähte, tuleks võimalusel jääda töölt koju.

Aevastades või köhides katta nina ja suu pabertaskurätikuga ning taskurätiku puudumisel kasutada varrukat.

Hoolikalt tuleb järgida kätehügieeni reegleid ehk pesta oma käsi enne sööki ja pärast tualeti kasutamist alati korralikult seebi ja veega ning loputada hoolikalt!

Gripp on äge viiruslik haigus

Haiguse tundemärkideks on kõrge palavik, peavalu, kuiv köha ja/või nohu, väsimus ja nõrkus, lihase- ja liigesevalu. Gripp on raskema kuluga kui külmetushaigus, gripiga võivad kaasneda rasked probleemid nagu kopsupõletik ja krooniliste kopsu- ning südame- ja veresoonkonna haiguste ägenemine.