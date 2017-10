Parem hilja kui mitte kunagi: Kallastel algasid teetööd

Kodulehe teatel on teetöid korraldaval Kallaste linnavalitsusel plaanis sel sügisel lasta korda teha üheksa objekti. Need on bussijaama plats, Staadioni tänava truup ja truup bussijaama lähedal, Pihlaka tänav, Mäe tänav, Võidu tänava kaks truupi, Kase tänav, Oja tänava garaažide juures olev plats ja Keskväljak 2 taga asuv plats.

Teetöid teeb Kallastel AS Trev-2 Grupp, kõik peaks korras olema kahe nädala pärast ehk 18. oktoobril.