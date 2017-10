Vaata, mis toimub uuenenud turuhoones nädal enne avamist

Paljud ei usu, et töömehed tõesti turuhoone renoveerimisega lähipäevil nii kaugele jõuavad, et järgmise nädala neljapäeval saaks uuenenud turu taas avada, tõdes AS Tartu turg tegevjuht Ivo Tombak. Ta ise on veendunud, et turuhoone saab valmis.