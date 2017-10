Vanemuine tähistab rahvusvahelist balletipäeva otseülekannetega proovisaalist

Facebook'i otselülitustel proovisaali saab näha tantsijate igahommikust balletitundi, vestlusi balletiartistidega ning samuti intervjuud Vanemuise balletijuhi Mare Tommingaga, kes tutvustab eesolevat hooaega.

Otselülitused toimuvad kogu päeva vältel, esimene neist algab kell 9.55. Täpsema ajakava leiab soovija Vanemuise Facebooki lehelt.

Balletimaailma telgitaguste tutvustamise internetis ehk World Ballet Day LIVE’i on algatanud viis suurt balletiteatrit The Australian Ballet, Bolshoi Ballet, The Royal Ballet, The National Ballet of Canada ja San Francisco Ballet. LIVE leiab sel aastal aset 5. oktoobril, kui 22 tunni jooksul näidatakse publikule kõike seda, mis toimub maailma tipptasemel balletiteatrites.