Tartu Ülikool peab täna Türgis esimese euromängu

Tartu võistkond alustas reisi Türki eile lõunal. Kõigepealt sõideti bussiga Riiga ning sealt lennukiga Istanbuli. Meeskonna peatreeneri Priit Vene sõnul kulges sõit kenasti ning täna hommikul tehti võistluspaigas ka esimene saalitreening. Tartusse jäid maha Robin Kivi ja Kristen Meister.

Vene hinnangul mahub Türgi saali umbes 2000 inimest, kuid kui suur pealtvaatajate huvi õhtuse kohtumise vastu on, ei osanud Vene öelda. «Vähemalt eelmine mäng, mille Türgi klubi pidas Ukraina meeskonnaga, saal päris täis ei olnud,» sõnas Vene.

Tartlasi ootab Vene sõnul ees meeskond, mis on üsna kontrollitud mängustiiliga. Peale türklaste on vastaste nimekirjas näiteks neli ameeriklast, üks leedulane ning ka paar eestlastele hästi tuntud mängijat. Näiteks kunagi Kalev/Cramos mänginud Vlad Sorin Moldoveanu Rumeeniast ning Makedoonia koondislane Vojdan Stojanovski.

«Jah, me teame, mida need mehed teevad ja selles mõttes on meil info olemas, aga ega see mängu kergemaks ei tee,» sõnas Vene.

Suure tõenäosusega tuleb täna üsna kinnine mäng, sest Vene sõnul armastab Türgi klubi pigem positsoonimängu. «Ega siin mängu ilu väga ei tule. Pigem üsna robustne ja jõuline mäng. » lausus Vene ning tuletas meelde, et edasipääs selgub kahe mängu kokkuvõttes.

Demir İnşaat alistas avaringi kordusmängus võõrsil ukrainlaste BC Dnipro 83:67. Avakohtumises jäi aga punktiga peale Dnipro. Tartu Ülikooli kordumäng peetakse Türgi klubiga 11. oktoobril TÜ spordihoones. Tänane kohtumine algab kell 19.