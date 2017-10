Tartu linnapeakandidaadid astuvad kontserdimajas vastamisi

Debati videosalvestis saab Tartu Postimehe veebiportaalis avalikuks 11. oktoobri hommikul. Helisalvestis läheb Kuku raadio eetrisse kell 13.

Huvilised on oodatud toimuvale vahetult kaasa elama ka esmaspäeval kohapeal. Kontserdimaja uksed on avatud kella 17.30st ning lahti on kohvik.

Debatis osalevad Aadu Must Keskerakonnast, Urmas Klaas Reformierakonnast, Jarno Laur Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast, Aivar Riisalu Isamaa ja Res Publica Liidust, Indrek Särg Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast, Jüri Kõre valimisliidust Tartu Heaks ning Hannes Klaas valimisliidust Tartu Eest.

Debatti juhivad Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba ja Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja.

Publiku küsimused kandidaatidele on märgusõnaga «debatt» oodatud hiljemalt 9. oktoobri keskpäevaks aadressile rannar.raba@postimees.ee.

49-liikmelisse Tartu linnavolikokku pürib tänavustel kohalikel valimistel 360 inimest. Valimiste põhipäev on 15. oktoober.



Valimispäeva õhtul jälgib Tartu Postimees jooksvalt erakondade ja valimisliitude peopaikades toimuvat ning annab operatiivselt edasi värskeid valimistulemusi.