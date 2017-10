Jätkub Vanemuise pöördlava elektroonilise konflikti lahendamine

Avamisetendust tuli käigu pealt muuta. Mis täpsemalt jäi umbes 1500 huvilisele laupäeval uutest tehnilistest võimalustest ette näitamata?

«Ei liikunud pöördlava ja selle sees olevad tõstukid ja vajukid. Põhjus oli see, et ehitajal on veel osa elektroonikat seadistamata,» ütles teatrijuht Toomas Peterson. «Ja kui nad seadistasid üht turvanuppu, läks midagi nii valesti, et asjad ei hakanud tööle. Sai liiga turvaline. Andurid andsid signaali, nagu oleks kuskil midagi valesti, kuigi ei olnud.»

Seadistusprobleemid

Petersoni sõnul on põhjuseks puhtalt seadistusprobleemid. «Turvanupuga läks midagi konflikti, mida kaks meest veel praegugi üritavad kätte leida. Täna on nad päev otsa testinud järjest kõiki andureid ja muud vajalikku,» lisas ta.

Ülejäänud uuendatud tehnika laval ning ka heli-, valgus- ja videoseadmete tööd oli võimalik kavakohaselt laupäeval huvilistele demonstreerida. Kolme tunni jooksul käis uuenenud suurt maja uudistamas Petersoni hinnangul kahe saali jagu rahvast ehk 1400-1500 inimest.

Ega see mängukavas olevaid lavastusi seganud ega sega, kui elektroonilise konflikti põhjust ka näiteks kolmapäeva õhtuks üles ei leita?

«Ei, sega,» vastas teatrijuht. ««Mamma mia!» ja «Lotte unenäomaailmas» lavastamisel ei ole peetud pöördlava vajalikuks. Nendega muret ei ole. Minu meelest on alles järgmise nädala lõpus üks etendus, kus pöördlava peab töötama. Nii et praegu on aega kogu elektroonika üle kontrollida.»

50 aastat tagasi

Vanemuise uus maja valmis 50 aastat tagasi. 4. novembril 1967 kirjutas ajaleht Edasi, et kuigi hoone 3. novembril pidulikult avati, jätkub tööd veel mõneks ajaks. Tehniline komisjon tunnistas kogu teatriosa kasutamiskõlblikuks, riiklik vastuvõtukomisjon jättis esialgu hindamata lava mehaanilise osa, muist valgustusseadmeid ja abiruume.

Avaetendusena tuli 9. detsembril 1967 teatri uhiuues majas publiku ette Eino Tambergi vastne ooper «Raudne kodu», mille lavastas Vanemuise peanäitejuht Kaarel Ird.