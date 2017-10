Inimesed jäid Võrtsjärvel merehätta

Lõuna päästekeskuse kinnitusel teatati 1. oktoobril kell 8.57, et eelmisel päeval olid inimesed ujuvmadratsitega Tondisaarele sõitnud, mis olid aga purunenud. Rõngu vabatahtlikud päästjad tõid kolm hätta jäänud inimest saarelt ära.

Päästjad juhivad tähelepanu, et on äärmiselt vastutustundetu sellised eluohtlikke retki ilma turvalisust tagamata ette võtta. Õnn oli, et inimesed said seekord abi kutsuda.