Pikalt tühjana seisnud platsil Riia mäel sai valmis ärimaja

Asi, mis maja eriliseks teeb, on tema esimesel korrusel asuv autode selvepesula. Neli masinat mahub korraga hoone alla, kus erinevalt paljudest sedasorti pesulatest saab soovija kasutada ka pigipesu. Veel tuleb sinna mündivahetusautomaat ja salongimattide pesuriiulid. Volmat OÜ juhatuse liige Daniel Matsukevitš märkis, et pesula rajamise soov oli ettevõttel pikemat aega. Sedasorti lahendus nõudis küll suuremat investeeringut, kuid kõik süsteemid töötavad ja seadmed on paigaldatud mürasummutite abil, et pesulast ei kostaks müra kahel ülemisel korrusel asuvatesse kontoritesse.

Ruumid täis

Rentnikke osaühing tegelikult enam ei otsi, sest kõik ruumid, mida omanikud huvilistele pakkusid, on üürilised leidnud, selgitas Matsukevitš. Pühapäeval anti ruumid rentnikele üle ning esmaspäeval saavad nad soovi korral avada oma uksed.

Suurimaks rentnikuks on T Solution ehk tulevase nimega Turnit OÜ. «Esmaspäeval saame oma 50 töötajaga sisse kolida,» rõõmustas firma turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Taavi Rebane. Väike kontor on ettevõttel ka Tallinna bussijaamas, kuid suuresti asub firma Tartus. Uued ruumid sobivad Rebase sõnul Turnitile ning annavad võimaluse laieneda jõulisemalt välisturgudele. Turniti kõrval tegutseb majas ka Milrem Robotix.

Teiseks suuremaks rentnikuks on hoones Riiamäe hambakliinik. Uue kliiniku lõid hambaravi eriarst Veiko Vengerfeldt ja lisaks täiskasvanutele palju lastega töötanud doktor Aleksei Rätsep. Kes pole pikemat aega hambaarsti juurde sattunud, võib imestada, et ka hambaravi käib nüüdisajal mikroskoopide abil. «Selle kohapealt on Eestis päris hea tase, et Tartus on vaat et rohkem hambaravimikroskoope kui Soomes kokku,» tõdes Veiko Vengerfeldt.

Imestama paneb seegi, et ravikabinettides asuvad seinal ja laes monitorid. «Kes soovib vaadata, mida tema suus tehakse, saab vaadata. Lapsed vaatavad ravi ajal muidugi parema meelega multifilme ja see rahustab neid,» tõdes Aleksei Rätsep. Täiskasvanutele saab panna käima loodusfilmi või mõne muu meeli rahustava linateose. Kliinikus asub tööle viis arsti ja kolm assistenti.

Saab ka süüa

Veel leiab hoone kõrgeimalt korruselt Volmati enda kontoriruumi ja rohkem ülemistel korrustel pinda polegi, nentis Daniel Matsukevitš. Ka esimesel korrusel on pinnad hõivatud. Ühel pool autopesulat hakkab oktoobri lõpus või novembri alguses Riias tegutseva Turk Kebab frantsiisi alusel tööle kebaabirestoran. Hoone teisele poole võib tulla samuti söögikoht, kuid esialgu pole see veel päris kindel, täpsustas Matsukevitš.

Ta lisas, et üürilised hindavad võimalust kesklinnas tasuta parkida. Ülejäänud kliendid peavad siiski arvestama, et tasuta saab parkida kõigest pool tundi.

Hoone ehitas Embach Ehitus. Kui palju maja maksma läks, ei soostunud omaniku esindaja täpsustama.