Pildid: spordisõbrad läksid vallutama sügisvärvides Tartut

Et kõik kulgeks turvaliselt ja vahejuhtumiteta, selgitas jalgrattal üritust turvata aidanud Art Soonets, kuidas sõita, millist pikkivahet hoida ning ka seda, et liikluseeskirjad on järgimiseks. Õnnetusjuhtumi või ohtliku olukorra näitamiseks soovitas ta tõsta käe, et teised seda kohe näeksid. Korraldaja Vahur Teppan lisas omalt poolt, et kes rajal päris hätta jääb, võib helistada ja suusabuss saabub kohale ning korjab sportlase peale.

Ehkki mitmes erinevas stardilaines läks rajale kokku kõigest 250 inimest, paistis see pealtvaatajaile päris suure ettevõtmisena. Küüni tänavale oli püstitatud avar stardikoridor. Erineva kiirusega liikuvais gruppides hoidsid korda mitmed tuntud spordinimed, nagu näiteks Kein Einaste, Ain-Alar Juhanson ja Priit Pullerits. Tõukerattureid hoidis õigel kursil selle spordi alaliidujuht Imre Arro.

Võistlejatele oli ette valmistatud kaks distantsi. Pikem 54 kilomeetrit ja lühem 32. Enamik ehk 175 spordisõpra läks pikemale treeningdistantsile. Pikemal rajal asus neli teeninduspunkti. Esmalt Annelinna spordimaja juures, siis Tartu ülikooli spordihoone ees, kommipunkt Mariine Auto juures ja 42. kilomeetril sai kosutust ammutada ka Tamme staadioni kõrval.

Teist aastat Sõprade sõitu korraldaval Vahur Teppanil tekkis enda kinnitusel mõte sellist üritust korraldada oma treeningute käigus. «Eelmisel aastal trenni tehes avastasin, et linna on tekkinud päris palju kergliiklusteid, ja et need on juba enam-vähem ühendatud, saab siin ka sõite korraldada.»