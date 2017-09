Kaarsild on hiljemalt neljapäevaks liiklejatele taas avatud

Kaarsillal remonditi kõik põhikonstruktsioonid ja kõnniteed. Samuti laiendati silda mõlemalt poolt meetri jagu. Varasemaga võrreldes on liiklejatele mugavamad samuti peale- ja mahaminekud.

Tartu linnamajanduse osakonna teedeteenistuse juhataja Urmas Mets kinnitas, et silla avaüritus on 5. oktoobril kell 11. Kui sild saab valmis enne neljapäeva pole Metsa kinnitusel ehitajal suunist seda inimestele liiklemiseks enne avaüritust kinni hoida. «Nii, kui sild on võimalik jalakäijatele avada, nii see ka avatakse,» sõnas ta.

Linlased on Kaarsilla remondi ajal väga mõistvad olnud. Mets ütles, et kui tavaliselt laekub erinevate objektide kinnioleku ajal inimestelt erinevaid pretensioone, siis poole aasta jooksul, mil jalakäijate sild on kinni olnud, pole talle ühtegi kaebekirja ega -kõne tulnud.