Linnamaratoni nädalavahetus toob täiesti uue jooksuvõistluse

Friday Night Runi eesmärk on murda spordiürituste kui karmide võistluste müüti ja tuua vaheldust traditsioonilisse rahvaspordiürituste formaati. Osalejatel tuleb joosta 3,8 kilomeetrit. Start ja finiš on raeplatsil ning rada kulgeb peamiselt Toomemäe piirkonnas.

Sihtgrupiks on jooksuüritusel pigem nooremad inimesed, kuid vanusepiirnagut pole ja kõik on klubi Tartu maratoni kommunikatsiooni- ja turundusjuhi Tanel Rungi sõnul oodatud.

Praegu on end võistlusele kirja pannud umbes kolmsada osalejat. Rungi arvas, et suurem hulk kaasa lööjatest paneb end ilmselt kirja samal päeval, sest osalustasu on palju väikem kui teistel linnamaratoni üritustel. Ta ei välistanud ka seda, et kui inimesed näevad, et raeplatsil midagi toimub, soovivad nad kaasa lüüa hoolimata sellest, et neil pole parasjagu seljas spordirõivaid.

Ürituse juhatab 6. oktoobril kell 20 kontserdiga sisse NOËP. Tund hiljem, kell 21 antakse jooksule start.