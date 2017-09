Põltsamaa autosilla avamine lükkub kuu aega edasi

Juunis algasid Põltsamaa ainukesel autosillal kauaoodatud ehitustööd. Remondi ajal masinad sealt üle ei saa ning liiklus on suunatud linnast välja. Kui esialgse ehitusgraafiku järgi pidid autod taas sillalt üle pääsema septembri lõpus, on praeguseks selge, et remonttööd valmis ei saa.