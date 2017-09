Piltuudis: jooksumees Contra on oma hullumeelsele eesmärgile väga lähedal

Tartu Postimehe reporter Risto Mets tabas täna keskpäeva paiku jooksumehe Valmierast umbes 16-kilomeetri kauguselt Purini bussipeatuse lähedalt, kus Contra tegi ka söögipausi. Pealtnäha tundus Contra reibas, aga oli näha, et tal on väga raske.

Valmierast on Contral sihtkohta umbes paarkümmend kilomeetrit. Contra ütles Metsale, et õhtuks on ta kindlasti finišis.

Contra peab õigeks ajaks kohale jõudma, sest homme kell 13 esineb ta läti luuletaja Eduards Veidenbaumsi 150. sünniaastapäeva tähistaval kirjandusüritusel.

Jooksumehe teekonda saab jälgida siit.