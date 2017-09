Andrus Peegel näitab viimase kolme aasta parimat graafikat

Üheksal suurel graafilisel lehel on peategelaseks inimene, kuid mitte niivõrd tervikuna, kui just kehaosade kaupa, nagu nägu, käed ja jalad. Paar pilti on äratuntavalt autoportreelised.

Näitust «Graafika 15 16 17» saab Tartu linnaraamatukogu muusikaosakonna galeriis vaadata 18. oktoobrini.