Video ja galerii: luuletaja Contra alustas ultrajooksu nalja, naeru ja haukumise saatel

Contra sõnul võib iga soovija temaga kaasa joosta kas terve tee või mõne väikse lõigu. Marsruut ei ole kindlalt paigas, aga kindlasti tahab ta joosta läbi Elva, Valga ja Valmiera ning kindlasti ei taha ta teed oluliselt pikemaks venitada.

Contrat saadavad ultramaratonil fotokunstnik Toomas Kalve jalgrattal ja bluusmuusik Randal Randoja mootorrattal. Üsna alguses jooksis kaasa lastekirjanik Mika Keränen. Teelesaatjate hulgas oli Contra läti keele õpetaja Ilze Tālberga. Stardile eelnes veerandtunnine lõbus vestlus koos kringli söömise ning naerupahvakute ja koera haugatustega.

Stardiks oli valitud Tähtvere tänava alguse aed seepärast, et sealses majas, millest praeguseks on pärast põlengut alles jäänud keldri jagu varemeid, elas juuraõpingute ajal mõne aasta Eduards Veidenbaums (1867–1892). Tuberkuloos lõpetas andeka poeedi noore elu, ta on maetud Liepa kalmistule. Contra on tõlkinud tema luuletusi ja avaldanud need aastal 2014 kirjastuse JI üllitatud raamatus «Mind ärge lugege».

Contra sõnul võiks Tähtvere tänav vabalt kanda ka Eduardi nime. On ju Eduards Veidenbaumsi kunagisest kodust kümmekond meetrit eemal maja, kus on elanud Eduard Vilde, sadakond meetrit eemal asus aga Karl Eduard Söödi kodu.

Tähtvere 1 krundil on säilinud Veidenbaumsi mälestustahvel. Üks starti vaatama tulnud tartlane kinkis sportlikule poeedile Läti õlle purgi, et aga luuletaja ei ole alkoholi manustanud juba kaua – nelja päeva pärast saab kaks aastat –, kallas Toomas Kalve purgi sisu ohvriannina mälestustahvli kõrvale.

Contra asukohta ultrajooksu ajal saab vaadata siit.