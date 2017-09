Armastatud raadiohäälel Owe Petersellil on täna viimane tööpäev

Owe Petersell on Elmaris töötanud 20 aastat, peatoimetaja kohustusi täidab ta alates 2004. aastast. Petersell on varem Postimehele öelnud, et ei välista pärast pikemat puhkuseperioodi Elmaris saatejuhina jätkamist.

Elmari peatoimetaja teatepulga võtab üle Mari-Liis Männik, kes on raadios erinevatel ametikohtadel töötanud ligi 13 aastat.