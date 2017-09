Tartu ettevõtlusnädal õpetab avastama ettevõtluse tähendust

Tänavuse ettevõtlusnädala moto on «Avasta ettevõtluse tähendus!». Ambitsioonikate ärimudelite rakendamise näpunäidete kõrval tutvustatakse kavalaid müügivõtteid ja nupukaid lahendusi nii tootearenduses, ekspordis, müügis kui ka teistes valdkondades.

Tänavuse ettevõtlusnädala avakonverentsil, kus esinevad Ville Jehe, Ott Pärna, Joel Ostrat, Peeter Viirsalu ja Aleksander Tõnnisson, räägitakse sellest, kui suur on väikeste ettevõtete mõju. Avakonverents toimub esmaspäeval kell 14-18 Dorpati konverentsikeskuses.

Tartu ettevõtlusnädala eesmärk on tutvustada ettevõtlust kui eluviisi, tutvustada ja tunnustada ettevõtja rolli linna arengus, julgustada inimesi tegutsema ettevõtlusega, soodustada linna ja ettevõtete vahelist koostööd ning innustada ettevõtlust noorte seas.

Ettevõtlusnädala üritustele on oodatud kõik, kellele pakuvad huvi ettevõtlusega seotud teemad.

Kõik ligi 80 Tartu ettevõtlusnädala üritust on osalejatele tasuta. Kuna publikuhuvi on tihti suurem kui kohtade arv, on soovitav eelnevalt registreeruda, et kindlustada endale koht soovitud üritusele.

Ettevõtlusnädal toimus esimest korda 2005. aastal. Eelmisel aastal külastas Tartu ettevõtlusnädalat kokku ligi 4700 inimest ja toimus üle 80 ürituse.