Sammud selgeks ja homme raeplatsile tantsima!

Kindlasti on kohal oma 500 õpilast Variku koolist ja mitu klassitäit lapsi Kivilinna ja Tamme koolidest. See äkketteaste ehk võõrkeelse nime järgi rohkem tuntud kui flashmob on Variku kooli laste viis tähistada Euroopa spordinädalat.

Nimelt on kogu koolipere sel nädalal iga päev teise tunni järel kogunenud kooli õuele ja traditsioonilise sportimise asemel üheskoos tantsinud. Tantsusammud aga on ise välja mõelnud kooli 8. ja 9. klassi poisid eesotsas 8.b klassi õpilase Ken-Markus Ülega.

Nimelt said poisid kevadel õpetajatelt ülesande mõelda välja mõni tants, millega septembrikuu lõpus spordinädalat tähistada. Valisid mis nad valisid, lõpuks osutus väljavalituks muusikalist Grease tuntud laulu «You´re the one that I want» eestikeelne versioon. Eestis on selle loo tuntuks laulnud Ivo ja Reet Linna, uuemas versioonis kõlab «Sinu valinud ma» aga Liisi Koiksoni ja Priit Võigemasti esituses.

Kui Ken-Markus õhtuti nuputades lõpuks sobiva tantsuseade valmis sai, käisid poisid kaks nädalat oma suvevaheajast iga päev koolis tantsu harjutamas. Hiljem võtsid nad kampa ka üheksanda klassi tüdrukud ja nüüd õpetasid tantsu selgeks kogu koolile.

Homme kell 11 asub Variku koolipere ühises rongkäigus koolimaja juurest raeplatsi poole teele. Praeguse plaani järgi peaks linna südames tantsuks minema kell 12.15.

Nagu flashmob´ile kohane, võivad kõik möödujad tantsijatega julgelt liituda. Kes tahab, saab poiste loodud õppevideo järgi enne ka tantsusammud selgeks õppida. Vaata õppevideot siit!